A murit Jean-Paul Belmondo. Actorul avea 88 de ani Actorul francez Jean-Paul Belmondo a murit la varsta de 88 de ani. Anunțul decesului a fost facut luni de avocatul sau, relateaza Euronews . Vestea decesului lui „Bebel”, așa cum mai era numit, a venit de la cei mai apropiați colaboratori ai sai. Avocatul Michel Godest a precizat ca actorul a murit in locuința sa din Paris, mai scrie sursa citata. Jean-Paul Belmondo fost unul dintre cele mai mari nume din cinematografia franceza. In cariera sa de peste 50 de ani, legendarul „Bebel” a aparut in aproape 80 de filme. Nascut la 9 aprilie 1933, Belmondo a crescut intr-o familie de artisti. Tatal sau,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata câteva dintre replicile memorabile ale lui Jean-Paul Belmondo dintre cele aproximativ 75 de filme ale saleselectate de AFP: - "A bout de souffle", de Jean-Luc Godard (1960): "Daca nu-ți place marea, daca nu-ți plac munții, daca nu-ți place orașul ... du-te dracului!"…

- Actorul Jean-Paul Belmondo a incetat din viața, potrivit unui anunț facut luni de avocatul sau. Belmondo, cunoscut și ca ”Bebel”, avea varsta de 88 de ani, fiind unul dintre cei mai iubiti actori francezi din toate timpurile, potrivit leparisien.fr. Jean-Paul Belmondo s-a nascut in 1933 la Neuilly-sur-Seine,…

- Actorul Jean-Paul Belmondo, monstru sacru al cinematografiei franceze, a murit luni, în locuința sa din Paris, a anunțat avocatul acestuia pentru AFP. Actorul francez avea 88 de ani.În ultimii ani, dupa ce a suferit un AVC în 2001, sanatatea lui a fost în centrul atentiei,…

- Oamenii de știința au evaluat peste 5.800 de mancaruri și modul in care dieta ne afecteaza durata vieții. Astfel, s-a descoperit ca hotdog-ul este unul dintre cele mai nocive mancaruri fast-food și ne-ar putea scurta viața cu 36 de minute, cu fiecare porție. La polul opus, alunele, somonul la cuptor…

- VIDEO | Viitura lovește necruțator in centrul comunei Ocoliș, județul Alba, „maturand” agoniseala de o viața a oamenilor VIDEO | Viitura lovește necruțator in centrul comunei Ocoliș, județul Alba, „maturand” agoniseala de o viața a oamenilor Oamenii din comuna Ocoliș, județul Alba, sunt puși la grele…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, susține ca oamenii trebuie sa fie cumpatați, chiar și cand merg in vacanțe. Arhiepiscopului Tomisului i s-a adresat o intrebare cu privire la un subiect controversat pentru oamenii religioși. Unele voci susțin ca nu ar trebui „amestecata” viața spirituala cu mersul…

- Focurile de artificii au explodat neașteptat in momentul in care organizatorii evenimentului se pregateau sa scoata materialele pirotehnice din camion. Oamenii au intrat in panica pe plaja din Ocean City, din statul Mryland.De fața au fost și pompierii care au delimitat zona inainte de a pregati artificiile…

- Infarctul este o urgenta medicala, in timp ce simptomele atacului de panica trec in 20-30 de minute. Insa cum stii cand sa suni la 112 si cand trebuie sa incerci sa te linistesti, deoarece viata nu iti este in pericol, desi tie exact asa si se pare?