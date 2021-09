A murit Ivan Patzaichin! Celebrul canoist avea 71 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin (71 ani), cel mai mare canoist al Romaniei, a incetat din viața. Patzaichin a caștigat de-a lungul impresionantei sale cariere 7 medalii la cele 5 ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat. In ultimii ani, Patzaichin fusese antrenorul lotului olimpic de caiac-canoe. De 3 luni,…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Starea lui s-a agravat in ultima luna, iar astazi a incetat…

- S-a stins din viața Ivan Patzaichin A fost unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei. A incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. Cita bucurie ne-a adus, cata tristete ne aduce vestea trecerii lui dintre noi. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Starea lui s-a agravat in ultima luna, iar astazi a incetat…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața duminica, la varsta de 71 de ani. Fostul mare sportiv era internat de trei luni la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Starea lui s-a agravat in ultima luna, iar duminica, 5…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Starea lui s-a agravat in ultima luna, iar astazi a incetat…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Starea lui s-a agravat in ultima luna, iar astazi…

- DOLIU in sportul romanesc: Ivan Patzaichin a decedat, la varsta de 71 de ani. Rowmania, organizat in Alba, cu sprijinul sau DOLIU in sportul romanesc: Ivan Patzaichin a decedat, la varsta de 71 de ani. Rowmania, organizat in Alba, cu sprijinul sau Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din…