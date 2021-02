A murit Ion Mihai Pacepa una figurile de legenda ale Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Mihai Pacepa, consilierul personal pe probleme de Securitate al lui Nicolae Ceausescu, a murit ieri, la varsta de 92 de ani, din cauza COVID-19, conform The Epoch Times. Ronald J. Rychlak, un publicist si avocat american, a declarat intr-un editorial pentru publicatia Epoch Times, ca Ion Mihai Pacepa,…

- "Ion Mihai Pacepa, sau „Mike", dupa cum ii spuneau cunoscutii sai, a decedat duminica dimineata, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2" a anuntat Ronald J. Rychlak, avocat, jurist, autor si comentator politic american , cunoscut pentru dezvaluirile sale despre operatiunile serviciilor secrete din blocul…

- Publicatia americana The Epoch Times scrie ca Ion Mihai Pacepa, fost șef adjunct al Departamentului de Informații Externe (spionaj) al Romaniei comuniste și consilier personal al președintelui Nicolae Ceaușescu, a decedat, la varsta de 92 de ani, in SUA, unde ceruse azil politic in 1978. Articolul…