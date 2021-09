A murit Ion Caramitru. Actorul avea 79 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Marele actor Ion Caramitru a murit Ion Caramitru a murit la 79 de ani. Actorul era internat in spital de mai multe saptamani Marele actor Ion Caramitru a murit, duminica, la varsta de 79 de ani. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla in spital, luptandu-se,…

