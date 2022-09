Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a aflat despre declarațiile lui George Simion, președintele AUR, la adresa echipei FCSB. In decembrie 2020, liderul AUR acorda un interviu pentru Gazeta Sporturilor in care acuza ca „Steaua a murit cand a fost preluata de Gigi Becali”. „Steaua a murit cand a luat-o Becali. In sufletul meu,…

- Cadavrele a doi copii au fost gasite in valize caștigate de o familie din Noua Zeelanda la o licitație intr-un depozit. Familia a fost șocata sa vada ce se ascundea in interior. Polițiștii au demarat o ancheta pentru a afla misterul celor doua cadavre.

- Prof. dr. Cornel Carp, colonel in rezerva, trece prin momente grele. Tatal sau adoptiv, Vasile Machiș, a murit la varsta de 87 de ani, dupa o suferința de mai bine de un an, provocata de un cancer la stomac. Inmormantarea a avut loc, astazi, in comuna natala, Bogdanești, din județul Bacau. Citește și:…

- In familia Reghecampf bat clopote de nunta. Antrenorul este in culmea fericirii, dupa ce primul nascut s-a decis sa iși ceara iubita in casatorie. Este vorba despre Luca, fiul antrenorului Laurențiu Reghecampf și al primei soții, Mariana Pfiffer. Deși tanarul a crescut in Germania, el și-a gasit jumatatea…

- Actorul Claudiu Pop, zis și Akebono, s-a stins din viața in data de 31 iulie 2022. Familia a anunțat decesul acestuia prin intermediul rețelelor de socializare, insa cauzele morții lui nu au fost inca dezvaluite. Actorul reușise sa slabeasca 80 de kilograme in doar un an, dand dovada de foarte multa…

- Este multa durere in localitatea doljeana Amarastii de Jos. Radu Dinu, tanarul de 25 de ani care s-a inecat in marea din Lefkada, este condus, duminica, pe ultimul drum. Moartea sa prematura a șocat intreaga comunitate liniștita. Parinții sunt devastați. In loc sa-l vada mire, fiul lor este intre patru…

- Este o zi neagra pentru toți cei care l-au cunoscut pe Radu, tanarul de 25 de ani disparut in valurile mari de pe plaja Lefkada din Grecia! Astazi, este condus pe ultimul drum, insa nu are parte de o inmormanatre obișnuita, ci cu ritualuri de nunta, asta deoarece in scurt timp urma sa devina mire. Familia…

- Fratele Madalinei Manole a scris un mesaj plin de durere! Pe 14 iulie 2022 se vor comemora 10 ani de la dispariția „fetei cu parul de foc”, Madalina Manole. In toți acești ani au existat in presa scrisa și TV declarații ale membrilor familiei regretatei artiste. De la parinții artistei, fratele acesteia…