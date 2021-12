Stiri pe aceeasi tema

- Tor Eckhoff, un youtuber norvegian cunoscut de catre urmaritorii sai drept Apetor, a murit dupa ce a cazut intr-un lac inghetat, in timp ce filma un videoclip pentru canalul sau. Barbatul de 57 de ani urma sa le arate fanilor cum patineaza in conditii extreme, fara haine, cand gheata de sub el s-a spart.…

- Tor Eckhoff, un youtuber norvegian cunoscut de catre urmaritorii sai drept Apetor, a murit dupa ce a cazut intr-un lac inghețat, in timp ce filma un videoclip pentru canalul sau. Barbatul de 57 de ani urma sa le arate fanilor cum patineaza in condiții extreme, fara haine, cand gheața de sub el s-a spart.

- Tor Eckhoff, un norvegian cunoscut de catre fanii sai sub numele de Apetor, a murit la varsta de 57 de ani, pe 27 noiembrie, la o zi dupa ce a filmat un videoclip pe un lac inghețat, de langa orașul Kongsberg. Youtuberul a intrat in apa inghețata și nu a mai reușit sa iasa, potrivit publicației Newsweek.…

- „Apetor“, un cunoscut youtuber norvegian care obisnuia sa se filmeze facand activitati in conditii extreme, a sfarsit tragic dupa ce a cazut in apele unui lac inghetat. In momentul tragediei, barbatul filma pentru canalul sau de Youtube, inregistrandu-si practic propria moarte.

- „Apetor“, un cunoscut youtuber norvegian care obisnuia sa se filmeze facand activitati in conditii extreme, a sfarsit tragic dupa ce a cazut in apele unui lac inghetat. In momentul tragediei, barbatul filma pentru canalul sau de Youtube, inregistrandu-si practic propria moarte.

- Unul dintre cei mai valoroși oameni de hochei ai Romaniei din ultimul deceniu, antrenorul galațean Marius Trandafir, a murit vineri la doar 44 de ani, fiind rapus de o maladie incurabila. De doua ori campion național alaturi de Dunarea Galați, campion și alaturi de Brașov Wolves, Marius Trandafir a…

- Potrivit Poliției Alba, barbatul de 84 de ani, din Vinerea, locuia in apropierea caii ferate.Duminica, barbatul a folosit un baț metalic pentru a scutura un nuc, insa, la un moment dat, s-ar fi produs un arc electric intre acesta și firele de electricitate aferente caii ferate.,,Un barbat de 84 de ani,…

- Canalul spaniol Teledeporte este implicat intr-un scandal dupa remarca rasista a unui jurnalist despre Camavinga, informeaza Le Figaro. Prezentarea lui Eduardo Camavinga la Real Madrid miercurea trecuta ar fi trebuit sa fie o zi fericita pentru jucator, familia sa prezenta și clubul spaniol. Dar a fost…