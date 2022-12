A murit în mașină, strivit de un TIR Un grav accident s-a produs sambata pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a murit dupa ce a fost strivit de un tir. Accidentul s-a produs pe DN 79A, la ieșirea din orașul Chișineu-Criș. Potrivit echipelor de intervenție, au fost implicate un autoturism și un autotren. Șoferul autoturismului a decedat in urma impactului […] Articolul A murit in mașina, strivit de un TIR a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

