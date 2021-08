A murit in conditii suspecte ! Politia a deschis o ancheta !

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 44 de ani a murit in in noaptea de duminica spre luni, in Botoșani. Concubinul a anunțat poliția. Barbatul din Dracsani, comuna Sulita, a precizat ca atunci cand ar fi ajuns acasa ar fi surprins un barbat care o viola pe partenera lui de viata, asa ca ar fi fugit imediat sa anunte politia.…

- Directorul Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti, unde in urma cu cateva zile un pacient a murit in conditii suspecte, un angajat al centrului fiind principalul suspect, a fost demis, anunta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Incident haluncinant sambata seara in comuna Derna. Un copil de un an a murit dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Echipajul SMURD sosit la fața locului a fost agresat de aparținatorii acestuia, iar poliția a deschis dosar penal.

- Politistii si procurorii au declansat o ancheta, marti, dupa ce o femeie a murit la o ferma din Berevoiesti, judetul Arges. Femeia era cunoscuta cu afectiuni medicale, dar deocamdata nu s-a stabilit cauza decesului, potrivit news.ro. ”Politistii de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului…

- Ancheta in cazul morții violente celebrului bucatar Adrian Pop, devenit vedeta dupa ce a participat, in calitate de jurat, la „Chefi la cuțite”, a luat o turnura neașteptata, dupa ce procurorii au dezvaluit ca nu au reușit sa gaseasca o explicație.

- Un barbat de 50 de ani, angajat al unei societați cu profil energetic, a murit electrocutat marți , 29 iunie, in timp ce desfașura lucrari pe un stalp de electricitate situat la ieșirea din Targu Ocna. Polițiștii bacauani au deschis dosar penal in acest caz, iar Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau…

- ​O persoana a fost ucisa si alte 12 au fost ranite într-o serie de împuscaturi facute de catre un barbat aflat la volanul unei masini în Arizona, a anuntat joi politia dupa arestarea suspectului, transmite AFP, potrivit Agerpres.Barbatul a deschis focul, aparent la întâmplare,…