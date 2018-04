A murit în ajunul Învierii Un barbat de aproximativ 57 de ani a murit azi, 7 aprilie, dupa ce i s-a facut rau in propriul apartament de pe Aleea Mureșului din Satu Mare. Soția acestuia a sunat imediat la 112, insa echipajul medical nu a mai reușit sa-l resusciteze. Corpul neinsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Județean, in vederea […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

