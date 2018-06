Stiri pe aceeasi tema

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit în noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina în care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, în judetul Vâlcea.

