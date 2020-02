Hosni Mubarak a ajuns presedintele Egiptului in 1981, dupa asasinarea sefului statului de atunci, Anwar Sadat, in mandatul caruia a indeplinit rolul de vicepresedinte. De altfel, Hosni Mubarak a fost ranit in timpul loviturii de stat, organizate in octombrie 1981 de soldatii condusi Khalid al-Islambuli.

Dupa ce a fost inlaturat de la putere in 2011, Hosni Mubarak a fost primul presedinte caruia i s-a intentat proces in urma rebeliunii cunoscute sub numele de "Primavara araba". Incarcerat, el a fost pus in libertate in 2017 dupa ce a fost achitat de majoritatea acuzatiilor care i s-au…