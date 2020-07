A murit Hans-Jochen Vogel, liderul social-democraţilor germani la momentul reunificării ​Liderul social-democratilor germani la momentul reunificarii Germaniei, Hans-Jochen Vogel, care a fost de asemenea ministru al justitiei si candidat al Partidului Social-Democrat german (SPD) pentru postul de cancelar, a încetat din viata duminica la Munchen, la vârsta de 94 de ani, transmite agentia DPA.

Ca primar al Munchen-ului, Vogel a obtinut în anul 1960 organizarea editiei Jocurilor Olimpice din 1972 în acest oras. Dupa ce si-a încheiat mandatul de primar a fost ministru federal al planificarii regionale, apoi ministru federal al justitiei între anii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

