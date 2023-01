A murit Gina Lollobrigida! Actrița a avut o viață amoroasă… complicată A murit actrița Gina Lollobrigida, la varsta de 95 de ani, intr-o clinica din Roma, unde fusese internata in urma cu ceva timp. Cunoscuta din filme ca ”Les Belles de nuit”, ”Le Grand Jeu”, ” Venere Imperiale”, ” Buona Sera, Mrs. Campbell” și cate și mai cate, Gina era un adevarat sex-simbol internațional. Gina Lollobrigida a fost invitata sa joace la Hollywood, insa a refuzat, preferand sa apara in filmele europene. Pana la urma a jucat insa și in filme americane filmate pe ”batranul continent”. A fost chiar partenera lui Humphrey Bogart intr-un film. Cand cariera ei nu a mai avut același avant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Alexia Eram și Mario Fresh au plecat din Romania. Inceputul de an nu il petrec acasa, ci la mare departare, in Bali. Acolo, indragostiții au realizat o ședința foto care i-a atras atenția chiar și Andreei Esca. Dupa ce in anul 2022 au muncit mult, el a avut multe cantari private…

- Cascada Niagara s-a transformat intr-un taram de iarna parțial inghețat datorita temperaturilor negative care au cuprins regiunea. O serie de fotografii uluitoare surprinde foi de gheața care acopera parți semnificative din destinația turistica emblematica de la granița dintre statul New York și Ontario,…

- Echipa de tenis a Canadei a invins sambata Italia, la Malaga, scor 2-1, si va juca in finala Cupei Davis, impotriva Australiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Suspiciunea de dopaj a lui Halep a fost declanșata de sticluța din care a fost surprinsa ca bea in timpul ultimului circuit pe care l-a efectuat in America de Nord. Scandalul de dopaj in care este implicata Simona Halep a fost declanșat de la sticla din care a baut in timpul ultimelor turnee de tenis…

- Produsul intern brut al Regatului Unit s-a contractat cu 0,4% intre trimestrul 4 din 2019 si trimestrul 3 din 2022, fata de cresterea cumulativa de 3,7% a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, formata din 38 de membri. In tarile G7, care include Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia,…

- Razboiul Rusiei din Ucraina a avut un „impact semnificativ” asupra securitații altor țari, au transmis vineri miniștrii de interne din G7, intr-o declarație comuna, avertizand asupra atacurilor asupra infrastructurii cheie și asupra riscurilor reprezentate de luptatorii straini care se intorc in țara,…

- Caz de transplant de oargane din Italia demn de Cartea Recordurilor, dupa ce ficatul unei femei care a trait puțin peste 100 de ani a salvat o alta viața, conform publicației italiene Corriere della Sera.

- Grupul celor șapte cel mai industrializate națiuni (G7), impreuna cu Australia, au convenit sa stabileasca un preț maximal pentru achiziția petrolului rusesc. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 5 decembrie, scrie Reuters. Oficialii americani și țarile G7 din care fac parte Canada, Franța,…