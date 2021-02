Stiri pe aceeasi tema

- George Shultz, fostul secretar de stat al presedintelui american republican Ronald Reagan si arhitect important al diplomatiei americane de la sfarsitul Razboiului Rece, a decedat sambata la varsta de 100 de ani, a anuntat duminica Hoover Institute, informeaza AFP."Unul dintre cei mai mari strategi…

- Una dintre persoanele ranite ieri in accidentul de la Goleștii de Sus a decedat noaptea trecuta. Este vorba despre o femeie de 66 de ani, care, inițial, prezenta semnele unor leziuni ușoare, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea. Din pacate, starea femeii s-a agravat, a intrat in coma și, noaptea…

- Tanya Roberts, actrita care a cunoscut faima in anii 1980 ca detectiv in "Charlie’s Angels" si cercetator in filmul James Bond "A View to a Kill", a murit luni noaptea, la Los Angeles, la varsta de 65 de ani, scrie The New York Times. Moartea ea, la Spitalul Cedars-Sinai, a fost confirmata…

- Britanicul George Blake, un agent dublu celebru, care spiona in contul KGB inainte sa se mute in Est, era unul dintre ultimii martori in viata al ferocei confruntari intre sovietici si occidentali in tumultul Razboiului Rece, relateaza AFP potrivit news.ro. Decedat sambata, la varsta de 98…

- Actrița care a interpretat rolul lui Sue Ellen in Dallas a anunțat ca i-a murit fiul. Linda Gray, pe numele ei adevarat, traiește o adevarata drama dupa ce fiul sau in varsta de 54 de ani a decedat. Sue Ellen din Dallas este in doliu. Fiul ei in varsta de 54 de ani a decedat. […] The post A anunțat…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, este asteptat sa il aleaga pe vechiul sau consilier si veteran al diplomatiei americane Antony Blinken drept secretar de stat in administratia pe care o va conduce dupa 20 ianuarie, potrivit mai multor publicatii americane.

- Unul dintre cei doi medici de familie din orasul Potcoava, ambii infectati cu noul coronavirus, a decedat si cel de-al doilea este internat in spital, asistenta medicala pentru pacientii din localitate urmand sa fie asigurata cu ajutorul unui medic de familie din comuna Icoana, potrivit reprezentantilor…