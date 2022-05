Stiri pe aceeasi tema

- Desenatorul american George Perez, cunoscut pentru contributia la benzile desenate cu supereroi Marvel si DC Comics, a decedat la varsta de 67 de ani in urma unui cancer de pancreas, a anuntat sambata anturajul artistului, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Captain America: Moartea unui vis – o noua revista Marvel in Romania Captain America: Moartea unui vis este o noua revista din colecția Marvel adusa in Romania de Libertatea. In aceasta serie de benzi desenate gasești cele mai relevante creații, cele mai importante momente din istoria Marvel, dar și…

- Creatorul GIF-ului, Stephen Wilhite, a murit in Statele Unite ale Americii, cauza fiind infectarea cu Covid, noteaza click.ro. Decesul a fost confirmat intr-un necrolog, in care este specificat faptul ca acesta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit 74 de ani, conform NBC. Stephen Wilhite și-a…

- Informaticianul american Stephen E. Wilhite, care a creat formatul digital GIF (Graphics Interchange Format) in anul 1987, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat joi site-ul revistei People. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Clujenii se pot bucura de o expoziție inedita la Muzeul de Arta Cluj-Napoca. Inspirați de celebrele benzi desenate, cațiva tineri artiști de la Universitatea de Arta și Design au creat o colecție proprie, cu peste 500 de exemplare, pe care au expus-o publicului.Lucrarile tinerilor artiști sunt prezentate…

- „In jurul orelor 10:30, mama minorului din localitatea Mereni, județul Teleorman, a fost sunata de un cadru didactic al școlii, aducandu-i la cunoștința faptul ca fiul ei se simte rau, acuzand dureri in zona pieptului și ramanand inconștient la sol. Echipajul de ambulanța prezent la fața locului a procedat…

- Unul dintre angajați de la Finanțele Argeș a trecut la cele veșnice la varsta de doar 47 de ani. Este vorba despre Bogdan Ion Canulescu, c economist și specialist in domeniul caselor de marcat. Acesta iși sarbatorise ziua de naștere weekendul trecut, implinind 47 de ani. Din nefericire, problemele grave…

- Valentin Cojocari, asistent universitar al Catedrei instruire militara și intervenții profesionale, inspector superior s-a stins din viața, in urma unui tragic accident. Acesta avea doar 25 de ani, lasand indurerata familia și fiul Matteo care la 26 februarie curent, va implini un an de la naștere.