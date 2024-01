Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare jucator din istoria fotbalului german a incetat din viața, potrivit informațiilor din presa germana. Franz Beckenbauer, campion mondial in 1974, avea 78... The post Cel mai mare jucator din istoria fotbalului german, Franz Beckenbauer, a murit appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- A murit legenda fotbalului brazilian Mario Zagallo. Fostul fotbalist avea 92 de ani. „Cu mare tristete va informam despre moartea eternului nostru cvadruplu campion mondial Mario Jorge Lobo Zagallo. Un tata devotat, un bunic iubitor, un socru afectuos, un prieten loial, un profesionist desavarsit si…

- Franz Beckenbauer se confrunta cu probleme grave de sanatate. Chiar fratele fostul mare fotbalist in varsta de 78 de ani a facut dezvaluiri despre starea actuala a sportivului, declarații care au avut loc inainte de finalul anului 2023. Iata cum se simte Franz Beckenbauer!

- Fostul international englez Bobby Charlton, campion mondial in 1966 cu nationala de fotbal „Three Lions” si fost star al echipei Manchester United, a murit la varsta de 86 de ani, a anuntat familia intr-un comunicat de presa sambata.

