Stiri pe aceeasi tema

- Trei vehicule s-au cicnit in apropiere de Herbecourt, pe direcția Lille-Paris. Doi adulți și un copil, toți romani, au murit, iar unsprezece persoane au fost ranite ușor, informeaza France Blue , citata de ȘtirileProTV. Alte doua persoane din mașina inmatriculata in Romania au fost ranite. De asemenea,…

- Cel puțin zece persoane au fost ucise intr-un incendiu izbucnit in primele ore ale zilei de vineri (16 decembrie) intr-o cladire rezidențiala din Vaulx-en-Velin, in apropiere de orașul francez Lyon, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin. Alte patru persoane au fost grav ranite in incendiul…

- Zece oameni, printre care și cinci copii, au murit intr-un incendiu violent in Franța. Focul a izbucnit puțin dupa ora 2 dimineața la parterul unei cladiri de locuințe dintr-o localitate din apropiere de Lyon.

- Pe strazile din Paris circula cu vehicul ciudat, o combinație intre o bicicleta și un dric, care face parte din ofertele „inmormantarilor ecologice”. Proprietara companiei „Le Ciel et la Terre”, specializata in astfel de funeraliile ecologice, a recunoscut limitarea serviciilor pe care le ofera, astfel…

- Un copil, in varsta de trei ani, ar fi in pericol, dupa ce parinții lui au murit. Mama micuțului, care mai are o fetița, a decedat la varsta de 19 ani. Femeia și minorul au fost duși la cerșit in Franța chiar de partenerul acesteia. Bunica micuților se teme și cere ajutorul, in exclusivitate pentru…

- O lume intreaga l-a admirat, l-a aplaudat. O boala necruțatoare l-a doborat, lasand in urma un spectacol de neegalat, dar și regretele și lacrimile celor care i-au cunoscut bunatate și bucuria de a trai.

- O turista de 24 de ani din judetul Neamt a murit, sambata, dupa ce a cazut 200 de metri in gol, in Muntii Bucegi. Conform Salvamont Busteni, tanara se deplasa impreuna cu alte trei persoane pe traseul dintre Crucea Caraiman si Cabana Caraiman. Si salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit sambata…

- Campion european in 2006, campion mondial in 2009 si vicecampion olimpic, in 2012, cu echipa de sabie a Romaniei, medaliat cu bronz la individual, la Europenele din 2006, Florin Zalomir a fost gasit decedat astazi dimineata in apartamentul sau din Otopeni. Libertatea scrie ca surse care ancheteaza…