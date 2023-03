Stiri pe aceeasi tema

- Just Fontaine, legenda a fotbalului francez, a incetat din viata, miercuri, la varsta de 89 de ani, informeaza L’Equipe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Fostul mare atacant al echipei naționale de fotbal a Franței, Just Fontaine, a murit, miercuri, la varsta de 89 de ani, informeaza L Equipe . Just Fontaine, care deține recordul de goluri marcate la o Cupa Mondiala, 13, la CM 1958, a decedat acasa la Toulouse, in Franța, a anunțat familia fostului fotbalist.…

- Kylian Mbappe (24 de ani), atacantul campioanei Franței, PSG, a devenit, duminica seara, grație „dublei” marcate in derby-ul cu Olympique Marseille, cel mai bun marcator din istoria clubului din capitala Franței, cu 200 de goluri. Internaționalul francez l-a egalat astfel pe Edinson Cavani (36 de ani),…

- Regizorul Michel Deville, care i-a filmat pe Brigitte Bardot, Catherine Deneuve si Michel Piccoli, a murit pe 16 februarie la varsta de 91 de ani si a fost inmormantat luni, a declarat pentru AFP sotia si colaboratoarea sa, Rosalinde Deville. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- David Crosby, un pionier al folk-ului și unul dintre membrii fondatori ai The Byrds și Crosby, Stills, Nash & Young, a murit, a anunțat familia sa joi. Avea 81 de ani. „Cu mare tristețe, dupa o lunga boala, iubitul nostru David (Croz) Crosby a murit. A fost inconjurat cu dragoste de soția și sufletul…

- Jeff Beck, considerat unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, a cantat cu The Yardbirds alaturi de Eric Clapton și Jimmy Page și a format trupa Jeff Beck Group, a murit la varsta de 78 de ani din cauza unei meningite.

- Anul 2022 se incheie cu o veste tragica! Brazilianul Pele s-a stins din viața la varsta de 82 de ani intr-un spital din Santos. Intreaga lume a fotbalului este indoliata dupa dispariția celui care a cucerit trei titluri mondiale cu selecționata „Carioca”. Fostul mare atacant era singurul jucator care…

- In data de 29 decembrie a fost anunțat decesul marelui fotbalist Pele.Legendarul fotbalist brazilian Pele a incetat din viața la 82 de ani in urma unei lungi suferințe.Informația a fost furnizata de catre agentul sau, care a confirmat știrea agenției de presa britanice Associated Press.