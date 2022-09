Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mijlocas al Italiei (4 selectii in 1961) si al echipei Inter Milano (1956-1963) Bruno Bolchi, jucator care a figurat pe primul cartonas Panini tiparit in 1961, a murit miercuri, la varsta de 82 de ani, a anuntat producatorul de abtibilduri pe Twitter. Panini Group, o companie italiana cu sediul…

- Au aparut imagini cu barbați ruși care sunt trimiși in razboiul din Ucraina in urma ordinului semnat de Vladimir Putin. Sad mobilized men walk to the bus to a dull tune in #Blagoveshchensk . pic.twitter.com/sXnJomk9xe — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022 #Mobilization in #Yakutia . pic.twitter.com/jNfOgjfuDv…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-au intalnit, miercuri, la Adunarea Generala a ONU. Comisia Europeana lucreaza pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, susține Ursula von der Leyen. De asemenea, președintele CE a mai…

- Șefii de stat și capetele incoronate care au participat luni la Westminster Abbey pentru funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a au stat la rand pentru a urca in autocarele puse la dispoziție ceremoniei, arata imaginile publicate de corespondentul The Guardian, pe Twitter. Demnitarii straini…

- Rusia a extins probabil locațiile in care este pregatita sa loveasca, intr-o acțiune menita sa submineze moralul guvernului și al poporului ucrainean, se arata in evaluarea de duminica dimineața a ministerului britanic al apararii, informeaza Reuters. Latest Defence Intelligence update on the situation…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat „in cei mai fermi termeni atrocitatile comise la Izium, in Ucraina, sub ocupatie rusa”, dupa descoperirea a sute de cadavre ingropate sumar in apropierea acestui oras recucerit de ucraineni de la fortele ruse, potrivit Kievului.„Autorii vor trebui sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea Reginei Elisabeta a II-a, afirmand ca romanii sunt alaturi de poporul britanic si de Familia Regala. „Sincere condoleante la trecerea in nefiinta a Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestatii Sale, care s-a…

- Pilotul avionului ușor prabușit duminica in lacul Colibița, din județul Bistrița-Nasaud, a murit, anunța purtatorul de cuvant al ISU, Marius Rus. Pasagerul, cetațean german, este in stare stabila, el reușind sa iasa singur din aeronava prabușita. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, pilotul avionului, un barbat…