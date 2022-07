Fostul lider de la Manila avea 94 de ani. Fostul președinte filipinez Fidel V. Ramos a murit, informația fiind confirmata, duminica, de familia acestuia, conform cnnphilippines.com. Mesajul familiei „Familia Ramos este profund intristata sa anunte moartea fostului presedinte Fidel Valdez Ramos”, a transmis nepotul acestuia, Sam Ramos-Jones, potrivit aceleiași surse. Urmeaza sa fie anunțate detalii […] The post A murit fostul președinte Fidel Ramos first appeared on Ziarul National .