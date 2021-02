Fostul presedinte argentinian Carlos Menem, care s-a aflat la putere in perioada 1989-1999, a murit duminica intr-o clinica din Buenos Aires, la varsta de 90 de ani, au relatat agentia nationala de presa Telam si alte media, preluate de AFP. "In timpul dictaturii (1976-1983), a fost persecutat si inchis", a subliniat actualul presedinte al Argentinei, Alberto Fernandez, intr-o postare pe Twitter, transmitand condoleante familiei. Senator din 2005, Carlos Menem a fost spitalizat de mai multe ori in ultimele luni. La 29 decembrie, el nu a putut participa la votul din Senat asupra legii privind avortul,…