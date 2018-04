Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in lumea politica, dupa ce Nicolae Mischie a murit. Fostul parlamentar s-a stins din viața, duminica, la Spitalul Elias din București. Familia politicianului social democrat a anunțat ca Nicolae Mischie a murit in urma unei infecții severe, noteaza igj.ro . Nicolae Mischie a fost deputat din…

- Nicolae Mischie a fost deputat din partea PSD, președinte al Consiliului Județean Gorj și președinte al PSD. Mischie a fost primul care a primit titulatura de "baron" ca urmare a modului autoritar de a conduce județul Gorj, in perioada in care s-a aflat la conducerea județului. Nicolae Mischie…

- Un accident rutier a avut loc in Capitala, in urma cu puțin timp. Trei autoturisme au fost implicate pe Șoseaua Gheorghe I. Sisești. Vezi galeria foto + 3 + 3 Evenimentul a avut loc la intersecția cu strada Oaspeților. Mai multe persoane au ramas incarcerate intre fiarele mașinilor. Pompierii de la…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…