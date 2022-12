Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa de la Vatican a anunțat ca fostul papa a murit sambata dimineața la ora 9:34, la reședința sa de la Manastirea Mater Ecclesiae, unde a locuit dupa ce a demisionat in 2013.

- Biserica Catolica are protocoale stricte pentru moartea unui papa, dar, pe masura ce starea de sanatate a fostului Papa Benedict devine precara, nu este clar daca aceleași protocoale se vor aplica și in cazul unui papa care a demisionat din funcție, scrie BBC.

- Fostul papa Benedict al XVI-lea, 95 de ani, ramane „intr-o stare grava, dar stabila”, a declarat joi, 29 decembrie, Matteo Bruni, directorul Biroului de Presa al Sfantului Scaun, citat de Vatican News. „Papa Benedict a reușit sa se odihneasca bine aseara, este absolut lucid. Deși starea lui ramane grava,…

