Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea politica: A murit Mircea Dusa, fostul ministru al Apararii Doliu in lumea politica: A murit Mircea Dusa, fostul ministru al Apararii Fost ministru al Apararii Naționale, Mircea Dusa, a murit in cursul dimineții de luni, 19 decembrie. Politicianul avea 67 de ani. „Astazi, Mircea Dusa…

- Vit Rakusan spune ca de peste 10 ani nu s-a facut nimic pentru aderarea noilor state și ca suntem la cațiva pași de un posibil succes, in ceea ce privește intrarea Croației, Bulgariei și Romaniei, in Schengen. „Un subiect foarte important este extinderea Schengen. Sunt sigur ca Croatia va intra astazi…

- Pentru a treia oara in ultimele luni, liderul PSD, Marcel Ciolacu, este beneficiarul indirect al unor acțiuni ale DNA, care lovesc in personaje incomode proaspatului vice al Internaționalei Socialiste. Daca nu am ști cit de apolitica e DNA, aproape am crede ca instituția dusa pe culmi de Laura Kovesi…

- Vasile Dincu (60 de ani), fostul Ministru al Apararii, a explicat motivul pentru care a semnat ordinul prin care CSA Steaua, liderul Ligii a 2-a, se poate asocia cu terțe persoane publice, juridice, sau private, pentru a putea promova pe prima scena a fotbalului romanesc. Politicianul a declarat ca…

- Politistul din Dej, care s-a impuscat luni dimineata, la doar cateva minute dupa ce a intrat in sectie, a murit marti dimineata. Medicii au fost rezervati in ceea ce priveste sansele sale de supravietuire, inca de la inceput, pentru ca ofiterul era in stare grava. Deocamdata nimeni nu stie ce s-a intamplat…

- Sorin Cimpeanu și-a anunțat joi seara demisia din funcția de ministru al educației in Guvernul Ciuca. Sursa articolului: Sorin Cimpeanu: „Am decis, din proprie inițiativa, sa demisionez din funcția de ministru al educației" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru hiturile „Gangsta’s Paradise” și „Fantastic Voyage”, a murit. Coolio a incetat din viata miercuri dupa-amiaza, in Los Angeles, la varsta de 59 de ani, a anunțat prietenul și managerul sau, Jarez Posey, potrivit CNN. Departamentul de Pompieri din Los…

- Mircea Leucea, ministru plenipotențiar și membru al echipei de diplomați romani din Ungaria, a murit la varsta de 42 de ani. Ambasada Romaniei in Ungaria a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și deplange moartea lui Leucea. „Suntem triști sa anunțam trecerea in neființa a colegului nostru de la…