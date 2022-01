Stiri pe aceeasi tema

- Absolvent al Facultații de Cibernetica Economica și Planificare din cadrul Academiei de Studii Economice București, Alexandru Noapteș a devenit director general al CFR Calatori in martie 2005. Mandatul sau s-a intins pana in 2009.In ultimii ani, el s-a retras din viața publica din cauza unor probleme…

- Primaria Timisoara a scos la concurs postul de director executiv al Politiei Locale Timisoara. Anuntul de organizare a concursului vine la mai mult de un an de la momentul in care Dominic Fritz l-a schimbat pe fostul director interimar, Dorel Cojan.

- DOLIU in muzica romaneasca: A murit celebrul cantareț de folk, Victor Socaciu. Artistul se afla in spital de o luna de zile DOLIU in muzica romaneasca: A murit celebrul cantareț de folk, Victor Socaciu. Artistul se afla in spital de o luna de zile Victor Socaciu a murit, luni, 27 decembrie, la 68 de…

- Daniela Pescaru a fost numita de Nicolae Ciuca în funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Pâna acum a ocupat funcția de director general la Direcția Generala de Programare Bugetara. Este cunoscuta de mai toți factorii de decizie, fiind cea care prezinta, anual, bugetul…

- Fostul director al Radio Cluj, Florin Zaharescu, a murit luni, 15 noiembrie. Nascut la 22 martie 1952, in localitatea Campina, Zaharescu a condus Radio Cluj intre anii 1995 și 2013.Absolvent al Facultații de Litere, Florin Zaharescu și-a inceput colaborarea cu radioul, remarcat fiind de Dumitru…

- Potrivit prefectului Stelian Dolha, sarbatorile de iarna e posibil sa le aduca sangeorzenilor un nou primar. Acolo ar urma sa se organizeze alegeri anticipate, dupa ce Traian Ogagau și-a pierdut mandatul de primar. Traian Ogagau și-a pierdut mandatul de primar in luna august a acestui an. Asta dupa…

- Petruș Circei, fost director al Finanțelor Publice din Buzau, s-a stins din viața intr-un container din curtea Spitalului Județean. El nu era vaccinat și a murit infectat cu COVID-19. Din pacate, acesta nu a luat in serios virusul și s-a prezentat prea tarziu la spital, dar boala evoluase, iar simptomele…

- Camera de Comerț și Industrie Suceava și colegii de serviciu au pierdut in data de 13 octombrie un coleg drag și apreciat, pe domnul ing. Dumitru Malașinca.Absolvent al Facultații de Mecanica din cadrul Universitații Tehnice din Iași in anul 1966, a ...