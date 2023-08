A murit fiul pictorului Pablo Picasso. Claude Ruiz Picasso avea 76 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii lui Alain Delon au depus marturie impotriva damei de companie a actorului, cu privire la fapte de hartuire morala si deturnare a corespondentei, relateaza Ziare.com.”In urma accidentului cardiovascular al domnului Alain Delon, care a avut loc in 2019, aceasta femeie care s-a instalat la el acasa,…

- Angus Cloud, actorul care in interpreta pe Fezco in serialul fenomen „Euphoria” s-a stins din viața la doar 25 de ani. Actorul a fost gasit fara suflare in casa parinților sai și in ciuda oricaror incercari, personalul medical ajuns la fața locului a constat decesul.

- S-a nascut in Santa Monica, California, in martie 1949, si a fost al saselea dintre cei 11 copii ai cuplului. A avut o cariera cinematografica in Europa si America, jucand in filme precum **Povestiri din Canterbury** de Pier Paolo Pasolini, **Escape to the Sun** de Menahem Golan, **The Bay Boy** de…

- Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului in Guvernul Nastase și fost parlamentar de Bacau, a murit, la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Membru fondator al FSN, Dan Matei Agathon a ajuns…

- Costin Georgescu, fost director al Serviciului Roman de Informații, a murit, vineri, la varsta de 81 de ani. Acesta era grav bolnav. Familia hotarase sa-l transfere la un spital din Elvetia. Cine a fost Costin Georgescu? Nascut la Craiova, in februarie 1942, Costin Georgescu a fost membru PNL. El a…

