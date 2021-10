Stiri pe aceeasi tema

- Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani.…

Lia Moise, fiica artistului, a murit tot la spitalul Victor Babeș și tot de COVID. Nici ea și nici tatal ei nu erau vaccinați.

- Unul dintre cei mai cunoscuti instrumentisti si textieri din zona Lugojului a murit. Petrica Tochi era cunoscut ca unul dintre cei mai buni instrumentisti, iar textele sale au insufletit melodiile a zeci de solisti din zona Banatului. Maestrul Petrica Tochi s-a stins la spitalul din Lugoj dupa o lupta…

- Interpretul de muzica populara din Banat Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a murit sambata seara, dupa ce s-a infectat…

