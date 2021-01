Stiri pe aceeasi tema

- Elena Pop, subprefect de Timiș, a murit de COVID duminica dimineața, in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Subprefectul de Timiș, 60 de ani, a ajuns la spital cu simptome de COVID in 28 decembrie 2020, dupa ce soțul ei a fost confirmat pozitiv cu virusul.La scurt…

- Subprefectul de Timis, Elena Popa, a incetat din viata, din cauza coronavirusului, in noaptea de sambata spre duminica. Ea era internata, de la finalul anului trecut, la Spitalul „Victor Babes”. Elena Popa era internata la Spitalul „Victor Bbaes” din data de 28 decembrie, anul trecut, dupa ce a fost…

- Aparatul este portabil si asigura primirea de catre pacient a unui debit de oxigen umidificat si incalzit, care poate ajunge pana la 60 de litri/minut, in comparatie cu debitul de oxigen asigurat de instalatiile standard din unitatile sanitare, care au un debit de pana la 15 litri/minut, se arata intr-un…

- Un scandal de amploare a inceput la Timișoara, dupa ce șase pacienți, cu forme grave de COVID-19, au murit la Spitalul „Victor Babeș”. Responsabilul de viețile lor, dr. Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase s-a contrazis in declarații: ba au murit din cauza lipsei paturilor de la ATI, ba din…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara vine cu noi precizari in cazul celor șase bolnavi de Covid-19 care au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie Intensiva. Medicul spune ca aceștia nu au mai putut fi transferati la ATI deoarece s-au decompensat rapid,…

- Klaus Iohannis spera ca situația de la Timișora sa nu se mai repete, precizand in conferința susținuta azi la Palatul Cotroceni ca este loc de mai bine in ceea ce privește comunicarea intre spitale. In noaptea de duminica spre luni șase bolnavi de Covid-19 au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie…

- Medicul Virgil Musta ,de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, trage un semnal de alarma cu privire la locurile pentru pacienții de COVID-19, declarand ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.”Suntem intr-o…