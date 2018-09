Stiri pe aceeasi tema

- În urma cu aproape trei luni, actorul Jackson Odell era gasit mort, în casa de reabilitare din Los Angeles. A fost nevoie de tot acest timp pentru ca medicii legiști sa afle care a fost și cauza morții actorului în vârsta de 20 de ani. Jackson Odell, cel mai…

- Focurile apocaliptice din aria Atenei a omorat zeci de oameni, printre care și copii, a distrus sute de gospodarii și mașini, iar autoritațile elene spun ca aceasta catastrofa a ingenuncheat Grecia. Recent, oamenii locului și turiștii au asistat la „o minune a zeilor”, care le da speranța ca iși vor…

- Grigore Dragomir, pacientul de 55 de ani, care a murit langa Spitalul Orasenesc Rovinari, a fost diagnosticat gresit. Medicii legisti au ajuns la concluzia ca barbatul a murit in urma unui infarct, in conditiile in care la spitalul de la Rovinari acesta fusese diagnosticat cu pneumopatie acuta.

- Tanarul, a carui identitate nu a fost facuta publica, ci doar nationalitatea romana a sa, era cunoscut la Chiusi, un orasel din centrul Italiei, la nord de Roma, scrie observator.tv. Vecinii il considerau un baiat bun, intodeauna gata sa ii ajute pe altii. Citeste si Roman condamnat la trei…

- Un tanar care conducea un autoturism BMW a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de mai multe ori, intr-o zona in care drumul era in lucru. Cativa cetateni bulgari aflati in trafic sustin ca au observat masina, care circula cu viteza foarte mare, cum a intrat in depasiri, iar pe portiunea…

- Mama unui unei fetițe de 6 ani din Scoția a aflat ca micuța ei a disparut și a fost gasita fara suflare de pe Facebook. Copilul era la bunici cand s-a petrecut tragedia. Cazul lui Alesha MacPhail a șocat Scoția. Micuța care se afla in vizita la bunicii ei, Angela King și Calum MacPhail in Rothesay,…

- Un proiect de lege care acorda medicilor de familie si cabinetelor de medicina de familie dreptul de a deschide puncte secundare de lucru a fos pus in dezbatere publica la Senat. Prin aceasta masura, parlamentarii urmaresc scaderea numarului de localitati din mediul rural care nu dispun de servicii…

- Un dentist din Bistrița s-a aruncat pe geam și a murit pe loc. Barbatul, care suferea de o depresie majora, a cazut in cap. El a lasat in urma 2 copii, unul de 9 ani si unul de 12 ani. Sotia lui a sunat la 112 dupa ce a auzit o bufnitura si s-a dus in bucatarie, unde era sotul ei, sa vada ce s-a intamplat.…