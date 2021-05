Mediul veterinar Manasie Miculiț, soțul primariței de la Varadia de Mureș a decedat in cursul nopții. Dr. Miculiț era extrem de cunoscut și apreciat pe Valea Mureșului. Condoleanțe familiei indoliate! The post A murit dr. Miculiț, soțul primariței de la Varadia de Mureș appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .