- Directorul general al organizatiei Reporteri fara frontiere (Reporters Sans Frontieres, RSF), Christophe Deloire, a murit sambata la varsta de 53 de ani, a anuntat organizatia care apara libertatea presei in lume, informeaza AFP. Francezul Christophe Deloire a decedat „un urma unui cancer fulminant”,…

Circulația pe Transfagarașan se deschide mai devreme cu aproape o luna fața de cum era preconizat (1 Iulie). Anunțul a fost facut pe pagina de...

Antrenorul Florin Pirvu trece prin momente cumplite. Soția tehnicianului care a plecat recent de la FC Voluntari a murit la doar 47 de ani, dupa...

Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de trenul Curtici-București, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța...

Incident tragic la un targ international de tatuaje deschis in acest weekend la Timisoara. Unui tanar de 23 de ani i s-a facut brusc rau...

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit Taiwanul, miercuri dimineata, provocand prabusirea a cel putin 26 de cladiri, potrivit Centrului Central de Comanda...

Ovidiu „Tony" Stoica a fost ucis in timp ce efectua misiuni de extracție a soldaților din regiunea Harkov de-pe linia frontului. „Ne luam ramas bun de...

Doi barbați care curațau bazinul unei firme din județul Hunedoara s-au intoxicat. O victima a murit, iar cea de a doua a fost transportata la...