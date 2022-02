Stiri pe aceeasi tema

- Un director de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a murit, luni dimineața, intr-un grav accident de circulație, care a avut loc in județul Olt. Impactul a avut loc pe drumul european E 574, in judetul Olt, la iesire din Jitaru. O masina a patruns pe contrasens, intrand in…

- Un tanar de 20 de ani din Dorohoi, județul Botoșani, elev in calasa a XII-a la un liceu tehnic, a murit la școala, la o zi dupa ce a ieșit din perioada de izolare impusa dupa infectarea cu coronavirus. Tanarul de 20 de ani a fost infectat cu SARS-CoV-2 și a stat in isolare pana […] The post Un tanar…

- Directorul general al STB, Adrian Crit, a anuntat, luni, ca s-a demarat procedura de angajare de soferi de autobuz, selectia urmand sa fie mai atenta. Acesta a precizat ca au fost formulate plangeri penale pentru cei care au declansat greva, iar societatea este in imposibilitatea de a plati salariile.…

- Cantarețul american Meat Loaf, ale carui hit-uri au inclus ”Bat Out of Hell”, a murit la varsta de 74 de ani, cu soția sa alaturi, potrivit unui comunicat postat pe pagina sa oficiala de Facebook. Castigatorul premiului Grammy, nascut Marvin Lee Aday, a murit joi, insa cauza morții sale nu a fost precizata.…

- Patru tineri, intre care unul de numai 14 ani, au murit, in noaptea de luni spre marți, intr-un cumplit accident rutier, in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism. Accidentul s-a produs pe DN6, intre localitațile Cornea și Domașnea, din județul Caraș-Severin. “La kilometrul 402+150 m,…

- Pandemia a fost gestionata prost. Este rezultatul unui sondaj realizat de catre OK Medical, care arata ca 75% din populație considera ca au murit oameni din cauza neglijenței și incompetenței autoritaților. Mai mult de jumatate din persoanele intervievate, ca eșantion reprezentativ in perioada 8-15…