A murit din cauza telefonului mobil care era la încărcat. Serviciile de salvare nu au mai putut face nimic pentru ea Tragedia a fost provocata de cablul de telefon rupt pe care tanara l-a lipit cu banda adeziva, iar firul care nu era bine izolat a atins picioarele de metal ale patului in care se afla Nong și a electrocutat-o puternic. Mama sa a gasit-o inconștienta, cand s-a intors acasa. Femeia a povestit ca a incercat sa iși ajute fiica, dar cand a atins-o, a suferit un mic șoc electric. Astfel, ea și-a dat seama ce s-a intamplat și a oprit imediat curentul, dar fata era deja moarta, informeaza libertatea.ro. Chiar daca s-a aflat cauza morții, autoritațile fac totusi o ancheta și au cerut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

