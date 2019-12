Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a așteptat nu mai puțin de șase ore sa vina ambulanța, dupa ce a cazut pe strada și și-a rupt piciorul. Chinul ei s-a incheiat, pana la urma, la spital, insa acolo s-a stins eventual din cauza unui atac de cord.

- Autoritațile din Samoa au decis declararea starii de urgența la nivel național dupa ce 53 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola care afecteaza aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, școlile au fost inchise, iar…

- Un bunic de 74 de ani a facut infarct in timp ce se plimba cu nepotul intr-un parc din localitatea Gherla. Martorii au chemat ambulanța, insa aceasta a venit de la Cluj abia dupa o ora. Barbatul nu a mai putut fi salvat.

- Joi dimineata, o copila de 12 ani, din localitatea Barbatesti, judetul Valcea, a murit din cauza monoxidului de carbon emanat de soba din dormitor. Primele semne se manifestasera inca de miercuri seara, cand fratiorului mai mic i s-a facut rau si a inceput sa verse. Parintii au chemat salvarea, dar…

- Oamenii de stiinta din Rusia sunt alarmati de moartea in masa a unor colonii de albine din tara. Cauza ar fi utilizarea necontrolata a pesticidelor, relateaza DPA. „Problema este ca nu producem...

- O lupta cu arme albe, bate și pistoale s-a terminat cu decesul unui om și cu ranirea altora. Scena violenta a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23.00, in zona Piața Constituției, in fața Palatul Parlamentului, la o ora la care circulația era, in continuare, destul de mare in zona, a notat observator.tv.…

- Este ancheta in Franța, dupa ce doua mii de oameni au murit din cauza unui medicament pentru diabet, Mediator, folosit insa si pentru slabit. Medicamentul este fabricat de compania farmaceutica Servier, informeaza realitatea.net.