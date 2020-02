Stiri pe aceeasi tema

- 117 școli și gradinițe de stat din țara au cursurile parțial suspendate ori sunt inchise cu totul, din cauza gripei. . Ministerul Educației le-a amintit directorilor ca triajul zilnic și igienizarea sunt obligatorii, pentru limitarea focarelor, iar cursurile se suspenda obligatoriu la trei cazuri de…

- Gripa din Romania face ravagii! In noaptea de sambata spre duminica, un bebelus in varsta de doar o luna a murit. Domiciliat in Baia Mare, bebelusul a fost gasit mort de parinti. Primele date indica faptul ca micutul ar fi murit din cauze medicale. Momentan nu se cunosc cu exactitate cauzele decesului,…

- Fetita de 2 ani, victima in accidentul provocat de mama ei, produs langa Buzau, a murit la spitalul din Bucuresti unde fusese transferata. Tatal este si el in stare critica, la spitalul din Buzau.

- Daniel Chițoiu, fostul ministru al Finanțelor, va fi externat astazi, la șase zile dupa accidentul rutier in care a fost implicat și care s-a soldat cu doi morți, informeaza Digi24.Politicianul a fost internat saptamana trecuta la Spitalul de Urgența Floreasca și nu a fost inca audiat de polițiștii…

- Fostul ministru al Economiei, Daniel Chițoiu a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 7, in localitatea Cotmeana din județul Argeș. Accidentul a avut loc pe Dealul Negru, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu mașina condusa de Chițoiu. Potrivit informațiilor de…

- O femeie a decedat, o alta femeie și un baiat au fost raniți intr-un accident de circulație produs vineri seara pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Coplean. O femeie in varsta de 44 de ani, din Cațcau, care circula spre Baia Mare cu un autoturism, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit…

- Fostul parlamentar si ministru Bogdan Niculescu Duvaz a murit ieri la varsta de aproape 70 de ani. A intrat in politica in 1990 si a fost deputat in toate legislaturile pana in 2016. In perioada 1990-2003, a fost membru in Partidul Democrat si apoi al PSD. Bogdan Niculescu Duvaz a fost ministru al tineretului…

- O femeie de 26 de ani din județul Buzau a fost gasita moarta in casa, in aceasta dimineața, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, informeaza Adevarul. Alaturi de ea se afla fetița sa de 7 ani, care a supraviețuit, dar a fost transportata in stare grava la Spitalul de Urgenta Buzau. https://www.youtube.com/watch?v=cTU3PJhc2ZA&feature=emb_title…