Stiri pe aceeasi tema

- Accident de munca tragic la o fabrica de lactate din comuna Ibanesti, judetul Botosani. Patru barbati au murit intoxicati cu monoxid de carbon, dupa ce au cazut intr-un bazin cu apa reziduala. Printre victime, se numara și Radu Tudose, directorul fabricii de lactate, care a decedat la spital. Unuia…

- Caz halucinant in Botoșani! Un barbat a murit la scurt timp dupa ce a incercat sa iși ucida soția. A vrut sa o omoare intr-un mod brutal, dar a devenit propria victima a tentativei de omor. Femeia a scapat ca prin minune și a reușit sa iși salveze viața.

- O tanara de 23 de ani a cerut ajutorul politistilor, dupa ce sotul ei a amenintat-o cu un pistol. Agentii au emis ordin de restrictie pe numele barbatului si i-au deschis dosar penal pentru detinere ilegala de arma neletala, supusa autorizarii. El a fost retinut 24 de ore.

- Un adolescent in varsta de 14 ani din Botoșani a murit, marți, dupa ce s-a electrocutat in camera tehnica de la Centrul Național Olimpic de Pregatire a Juniorilor (CNOPJ) din cadrul ​Complexului Sportiv Național Orșova. In urma cu puțin timp un sportiv minor de la Clubul Național de Canotaj din Orșova…

- Lucia Moraru, vaduva marelui actor Marin Moraru, s-a stins din viața chiar in ziua de Paște. Anunțul a fost facut de Elena Postelnicu, colega cu aceasta la Radio Romania Actualitați. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti,…

- Cazul Alexandra Ivanov: Asistenta care a fost de garda in noaptea in care tanara a murit va primi despagubiri.Va reveni la munca Asistenta care a a fost de garda in noaptea in care ALexandra Ivanov a murit in dureri crunte va fi despagubita de spital, scrie realitatea. net. Rasturnare de situație in…

- Sotia ambasadorului Federatiei Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a murit marti dimineata, pe fondul unor probleme medicale, la resedinta oficiala din Bucuresti.Potrivit unor surse oficiale, echipajele de prim ajutor au fost solicitate marti dimineata la resedinta ambasadorului Rusiei la Bucuresti, conform…

- Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse in aceasta seara, in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Adașeni. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Saveni cu doua autospeciale de stingere, dar și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din comuna.…