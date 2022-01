Stiri pe aceeasi tema

- ​David Sassoli, președintele Parlamentului European, în vârsta de 65 de ani, a decedat în aceasta dimineața într-un spital din Aviano (nordul Italiei), unde era internat de mai bine de doua saptamâni, a anunțat pe Twitter purtatorul sau de cuvânt. Decesul a survenit…

- Scriitorul, traducatorul si criticul literar italian Gianni Celati a murit la varsta de 84 de ani, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Italia, informeaza DPA, citat de Agerpres. Un prieten al scriitorului italian a confirmat decesul acestuia, luni, pentru agentia de presa Adnkronos.Gianni…

- In cursul zilei de astazi, in jurul orei 14:45, pe DN 2 in apropiere de localitatea Sinesti s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Conform IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca evenimentul rutier s a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un…

- Barbatului i s-a facut rau la penitenciar, a fost adus la spital, dar pentru el a fost prea tarziu. El si-a ucis mama la putin timp dupa ce femeia l-a externat pe proprie raspundere de la „Socola". Mana lui Dumnezeu loveste cu intarziere. Barbatul care si-a ucis cu salbaticie mama care abia il externase…

- „Corona party” sunt unele petreceri in care tineri pozitivi se intalnesc cu alti tineri pentru a lua virusul. Din pacate, un barbat a murit dupa ce a mers la o petrecere de acest tip pentru a se infecta intenționat. Barbatul de 55 de ani a murit in Austria, dupa ce a participat la petrecerea din regiunea…

- Accident grav pe Drumul European 85, intr-o localitate din Bacau. O masina a fost aruncata in afara drumului dupa ce a fost lovita de un TIR. Doi copii si tatal lor au murit. Mama a ajuns la spital in stare grava, dar a murit luni, in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viata. Accidentul…

- Episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul Gurie, a murit. Era infectat cu COVID-19 in stare grava. A predat și la Alba Iulia Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei infectat cu COVID-19 a murit. A fost profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitații „1 Decembrie…

- O fetița de 4 ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident cumplit pe traseul Ungheni-Chișinau. Tragedia a avut loc sambata noaptea, in jurul orei 22:10, la intrarea in localitatea Pirlița, Ungheni.