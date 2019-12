A murit David Bellamy, cercetătorul care a pus sub semnul întrebării încălzirea globală Controversatul ecologist si realizator de televiziune David Bellamy a murit la varsta de 86 de ani. Decesul omului de stiinta britanic Bellamy a fost confirmat de fundatia sa.



Originar din Londra, el a trait mare parte din viata in comitatul Durham. A fost deseori criticat pentru respingerea teoriei incalzirii globale. In 2004, a descris-o ca „tampenie”, comentariu despre care a spus ca l-a costat cariera in televiziune, informeaza



Si-a inceput activitatea stiintifica in departamentul de Biologie al unui colegiu din Surrey, a povestit el in 1978.

Sursa articol: rtv.net

