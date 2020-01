A murit Dan Andrei Aldea. Fostul lider al trupei Sfinx avea 69 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Andrei Aldea s-a stins din viața la 69 de ani, conform unui anunț facut, pe pagina sa de Facebook, de Nicu Alifantis.Nascut la 9 martie 1950, in București, Dan Andrei Aldea a fost liderul formației Sfinx in anii ’70 și s-a stabilit din 1981 in Occident (mai intai in Belgia, apoi in Germania),…

- Anunțul a fost facut pe Facebook de catre școala de dans unde activa artistul. Nu au fost specificate și alte detalii legat de cauza morții lui Jack Burns. Polițiștii nu ancheteaza decesul tanarului ca fiind unul suspect. Școala de dans unde Jack Burns activa a anunțat tragicul eveniment…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. Intregul comicat al trupei Roxette e de gasit aici. https://bit.ly/38qVvHi…

- Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la varsta de 61 de ani, dupa ce ani buni s-a luptat cu o boala grava. Marie suferea de cancer pe creier și in ultima perioada renunțase complet la aparițiile pe scena. Anunțul morții a fost facut de managera artistei.

- O noua veste trista aduce doliu in lumea muzicala romaneasca. La doar 58 de ani, Florian Stoica, solistul trupei Conexiuni, s-a stins din viața. Anunțul morții sale a fost facut de familie, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a artistului.

- Artistul Florian Stoica, membru al trupei Conexiuni, s-a stins din viața la varsta de 58 de ani. Anunțul a fost facut de familie, pe contul de socializare. Inmormantarea cunoscutului interpret va avea loc sambata, la Biserica Sfinții Voievozi din Urlați, dupa cum a anunțat familia in același mesaj facut…

- Fostul solist al trupei Compact, Leo Iorga, a murit sambata, 2 noimbrie, la varsta de 54 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul, anunța adevarul.ro Anunțul a fost facut de fostii colegi din trupa Compact: „Colegul nostru de trupa Leo Iorga a plecat spre o lume mai buna…Dumnezeu sa-l ierte! Va ramane…

- Fostul solist al trupei Compact, Leo Iorga, a murit, sambata, a anunțat cantarețul și compozitorul, Adrian Ordean. Cantarețul și compozitorul Adrian Ordean a anunțat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca Leo Iorga, fostul sau coleg de trupa, a murit. „Acum cinci minute, colegul meu de trupa Leo Iorga…