A murit cunoscutul jurnalist Florin Condurățeanu Jurnalistul Florin Condurațeanu a murit luni, in urma unui stop cardio-respirator. Alintat in lumea jurnalistica cu apelativul „Țuțu”, Florin Condurațeanu lasa in urma sa un univers al gazetariei greu de reconfigurat in prezent. Florin Condurațeanu a suferit un stop cardiac și nu a mai putut fi salvat. Vestea dispariției lui Florin Condurațeanu a fost data de Mihai Gadea, in cadrul emisiunii „Sinteza zilei” de la Antena 3. „Colegul si prietenul nostru, unul dintre cei mai minunati oameni pe care i-am cunoscut vreodata, Florin Condurateanu, a incetat din viata. De-a lungul timpului, prin natura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

