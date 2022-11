A murit Constantin Codrescu. Marele actor avea 91 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Codrescu s-a stins din viața, azi-noapte, la 91 de ani. Informația a fost confirmata de fiica lui, Lacramioara Codrescu. Citește și: Fosta contabila a Spitalului Județean Argeș, trimisa in judecata. Femeia e acuzata ca a furat un milion de euro Cariera sa a fost una impresionanta, cu precadere…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat luni, la emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre anuntul PNL privind acceptarea unei piete semi-reglementate in Energie, ca este o veste buna ca pana la urma PNL a ajuns la ceea ce spune PSD de un an de zile, cel putin, ca e nevoie de reglementare.…

- Gheorghe Mencinicopschi, biolog, biochimist și cercetator roman, fost director al Institutului de Cercetari Alimentare, o personalitate activa din domeniul alimentației din Romania, a trecut la cele veșnice la varsta de 73 de ani, dupa o grea suferința. Vestea ca Gheorghe Mencinicopschi s-a stins din…

- Vestea ca Nosfe a murit a zuguduit puternic lumea muzicala. Cum au reacționat vedetele din Romania cand au aflat ca unul dintre cei mai iubiți rapperi de la noi a murit. Keed, Adda, Liviu Teodorescu, Theo Rose și mulți alții au facut publice mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- In spitalele din Romania, infecțiile intraspitalicești sunt inca necontrolate, iar nu de puține ori se ajunge la deces. La Clinica de Ginecologie din Cluj-Napoca sunt patru bebeluși care au murit in condiții suspecte, iar parinții au rupt tacerea. In unul din cazuri, in scrisoarea medicala scrie…

- Acestea sunt imaginile impactului cu Florin, tanarul care și-a pierdut viața la intrarea in localitatea Caldararu din județul Argeș. Șoferul de 26 de ani a murit chiar in comuna in care s-a nascut. Acesta se intorcea din Franța și dupa zeci de ore de condus, a pierdut controlul volanului din cauza oboselii…

- O romanca de 63 de ani a murit și alte șase persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un terasament și s-a rasturnat. Femeile lucrau ca ingrijitoare de batrani in Austria și se intorceau in Romania cand s-a intamplat tragedia. Potrivit poliției austriece, mașina inmatriculata…

- A murit tatal lui Razvan Ciobanu! Anunțul cutremurator a fost facut in urma cu puțin timp. Barbatul s-a stins din viața la peste trei ani dupa ce și-a condus copilul pe ultimul drum. Vestea i-a lasat fara cuvinte pe toți fanii regretatului designer. Creatorul de moda s-a stins in urma unui accident…