Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul si comedianul britanic Neil Innes, celebru pentru colaborarile sale cu trupa umoristica Monty Python, a murit la varsta de 75 de ani, conform unui comunicat publicat luni pe site-ul sau.

- Compozitorul si comedianul britanic Neil Innes, celebru pentru colaborarile sale cu trupa umoristica Monty Python, a murit la varsta de 75 de ani, conform unui comunicat publicat luni pe site-ul sau, transmite DPA, potrivit AGERPRES.Moartea sa a fost fulgeratoare si neasteptata, conform comunicatului.…

- La trei ani de la moartea tragica a lui George Michael, familia artistului este, din nou, in doliu. Una dintre surorile starului s-a stins din viața, tragedia fiind trasa la indigo pentru ca femeia a murit tot de Craciun.

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a anuntat intr-un comunicat transmis marti ca ia o pauza de la muzica si social media „pana va veni vremea sa revin”, anunta NEWS.ro.Artistul a precizat ca va folosi acest timp pentru a calatori, a scrie si a citi si ca va reveni cu muzica noua „cand va fi timpul…

- Cantaretul si compozitorul american Irving Burgie, care a reorchestrat alaturi de Harry Belafonte piesa ''Day-O'' (the Banana Boat Song) si a adus genul muzical calypso in Statele Unite ale Americii, a murit vineri, la varsta de 95 de ani, informeaza duminica AFP. Moartea…

- Cristi Pulhac, fostul jucator al celor de la Dinamo, se afla in studioul GSP Live, unde prefațeaza derby-ul cu FCSB din aceasta seara in emisiunea moderata de Victor Vrinceanu. Pulhac și-a adus aminte de perioada in care a venit la juniorii clubului Dinamo, intr-un moment in care trecusera doar cateva…

- Albumul "Abbey Road" al formației The Beatles este pe punctul de a se plasa din nou pe primul loc in topuri, cu ocazia implinirii a 50 de ani de la lansare, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru grupul britanic in playlist-ul sau, anunța MEDIAFAX.Lansat pe 26 septembrie 1969, "Abbey…