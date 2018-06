A murit comandorul Ion Staiculescu. Mesajul ministrului Apararii

Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie este unul important in domeniul militar, a scris marti, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la finalul unei intrevederi avute cu loctiitorul reprezentantului permanent al Marii Britanii la NATO, Nick Pickard.

- Generalul Constantin Olteanu, fostul ministru al Apararii din perioada 1980-1985, a murit azi la varsta de 89 de ani. Acesta a ramas in istoria Stelei ca artizanul care a contribuit din umbra la construirea echipei care a caștigat Cupa Campionilor Europeni in 1986. Olteanu avea o influența importanta…

- In structurile Ministerului Apararii Nationale se lucreaza la distribuirea celor aproape 6.400 de noi posturi care urmeaza sa fie ocupate in Armata Romana, dupa ce, recent, a fost aprobat in Guvern un memorandum in acest sens, a anuntat vineri ministrul Mihai Fifor.

- Comandantul Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts", care si-a incheiat misiunea in Afganistan, a fost avansat, joi, la gradul de colonel, in baza unui ordin al ministrului Apararii, Mihai Fifor.

- Familia fostului ministru Daniel Barbu este greu incercata. Indurerari sunt si cei care au cunoscut-o si au lucrat alaturi de sotia fostului detinator al portofoliului Culturii din Guvernul Ponta. Violeta Barbu, sotia fostului oficial guvernamental, s-a stins din viata la inceputul acestei saptamani,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 190 din 1 martie curent a fost publicat Ordinul ministrului nr. M.29 din 19 februarie 2018 privind avansarea onorifica in grad a veteranilor de razboi, cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi 29 aprilie. Astfel, potrivit actului normativ la care facem…