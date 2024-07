Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Linguanotto, "parintele tiramisului", a murit in Italia la varsta de 81 de ani. El este considerat autorul retetei clasice de tiramisu.Desertul este atat de popular in lume incat exista chiar si o Miscare Mondiala a iubitorilor de tiramisu, care organizeaza campionate mondiale de pregatire a…

- Cofetarul-patiser Roberto Linguanotto, cunoscut drept autorul rețetei clasice al desertul tiramisu, a decedat in Italia la virsta de 82 de ani, dupa o boala indelungata. Roberto Linguanotto a inventat rețeta clasica pentru tiramisu cu brinza mascarpone in timp ce lucra in restaurantul Alle Beccherie…

- Mircia Acatrinei, membru al PSD, a murit la doar o luna dupa ce fusese reales pentru al șaselea mandat consecutiv, informeaza Monitorul de Botoșani.Mircia Acatrinei a condus destinele comunei Coșula timp de cinci mandate, incepand din anul 2004 pana in 2024. Inainte de a fi ales primar, el a ocupat…

- Cantarețul italian Pino D'Angio a murit sambata, la varsta de 71 de ani, au confirmat soția sa Terese și fiul sau Francesco pentru agenția de presa italian ANSA. Cantarețul era cunoscut in special pentru melodia sa ”Ma Quale Idea”, care a devenit un hit planetar in anii 80, scrie 7sur7.be.

- Sorin Arcereanu, fost colonel și șef al SPP Arad, a murit astazi, fiind doborat de o boala necruțatoare. Fostul ofițer al Serviciului de Paza și... The post A murit Sorin Arcereanu, fost șef al SPP Arad. Colonelul a pierdut lupta cu boala appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un cunoscut lautar, Marius Baiazid, a murit, dupa ce a pierdut lupta cu o boala grea. Artistul era sub supravegherea medicilor, insa, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru el.La inceputul lunii iunie, cunoscutul lautar a fost transportat de urgența la Spitalul Municipal din Capitala.…

- Francoise Hardy, cantareața din Franța de renume internațional și muza a modei, a murit la varsta de 80 de ani. Artista suferea de ani de zile de o boala incurabila. Boala de care a murit Francoise Hardy Fiul cantareței franceze, Thomas Dutronc, a anunțat moartea artistei pe retelele de socializare:…

- Este doliu național in Siria, dupa ce Asma al-Assad a plecat din aceasta lume. Prima Doamna a Siriei fusese diagnosticata recent cu o boala nemiloasa, insa organismul nu a mai rezistat. A mai invins cancerul in trecut, dar de data aceasta nu a mai fost la fel de puternica. Asma al-Assad suferea de leucemie…