A murit chitaristul Peter Green, co-fondator al celebrului grup britanic Fleetwood Mac

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii este in doliu. Peter Green, fondatorul trupei "Fleetwood Mac" a murit, sambata, la varsta de 73 de ani, informeaza BBC. „Cu deosebita tristețe, familia lui Peter Green anunța decesul sau in acest weekend. A murit linistit, in somn”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de familia…

- Peter Green, fondator al formatiei Fleetwood Mac, chitarist si vocalist admirat in primii ani, inainte ca abuzul de droguri si boala psihica sa-i afecteze cariera, a murit la varsta de 73 de ani, anunta Variety, relateaza News.ro.Citește și: TikTok incepe sa le dea bani romanilor și altor…

- Fostul agent secret britanic Christopher Steele a declarat miercuri ca nu a dorit niciodata publicarea colectiei sale de rapoarte neverificate despre legaturile presedintelui american Donald Trump cu Rusia, transmite AFP. Omul de afaceri rus Aleksei Gubarev, mentionat in dosar, l-a dat in judecata pe…

- ​Sârboaica Bobana Velickovic, tripla campioana europeana în proba de pistol cu aer comprimat 10 m, a murit la Belgrad, la vârsta de 30 de ani, din cauza unor complicatii la nastere, relateaza presa din tara sa, citata de EFE.Velickovic, "una dintre cele mai valoroase concurente…

- Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19 in Regatul Unit, tara care joi a inregistrat 135 noi decese provocate de aceasta boala, in timp ce bilantul total oficial al deceselor anuntat de guvernul de la Londra ajunge la 42.288 de morti, din cei 300.469 de pacienti confirmati. Pana in prezent…

- Companiile aeriene din Marea Britanie anunța ca guvernul de la Londra le-a notificat cu privire la introducerea unei carantine de 14 zile pentru oricine ajunge in Marea Britanie din orice țara in afara de Republica Irlanda, ca raspuns la pandemia de COVID-19, scrie b1.ro.

- Rapper-ul britanic Ben Chijioke, cunoscut ca Ty, a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus. Artistul, nominalizat la premiile Mercury alaturi de Amy Winehouse, avea 47 de ani, transmite Bbc.Rapper-ul britanic Ty s-a infectat cu noul coronavirus la inceputul acestui an. O pagina de strangere de…

- Atat mama, cat si copilul se simt bine. Copilul lui Boris Johnson si al lui Carrie Symonds s-a nascut la un spital din Londra, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al cuplului, relateaza CNN. loading...