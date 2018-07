Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Amphoux, in varsta de 68 de ani, se bucura de o viața liniștita și neconvenționala in Alpii francezi. Barbatul se izolase aproape complet de lume, traia intr-o cabina mica și izolata, fara apa curenta sau electricitate. Datorita acestui stil de viața simplu, omul va strange peste ceva vreme o…

- Nenorocirea a avut loc pe DN 65 E, intre localitațile Roșiorii de Vede și Troianu. Din cauza vitezei, un barbat in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a izbit de un copac, potrivit observator.tv. La fața locului s-au deplasat rapid doua echipaje de pompieri din…

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau.

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Mitric era vicepreședinte al Organizației Naționale de Tineret a PMP, funcție pe care o caștigase…

- “Soferul Fordului care e rasturnat a venit pe contrasens dinspre Targu Frumos, cu viteza foarte mare, a intrat in Mercedes, apoi a ricosat in Audi. Eu cand am vazut ca venea autoturismul Audi spre mine am tras dreapta de volan si m-am dus in camp. A derapat din cauza carosabilului umed. Cand m-am dat…

- Iți sfașie inima! Vezi cum a reacționat femeia care a aflat ca soțul și cei patru copii au murit in urma unui accident rutier!foto Viața unei familii a fost curmata in urma unui accident teribil. Singura supraviețuitoare este soția barbatului, care este sfașiata de durere, dupa ce a aflat ca soțul și…

- Viața unei familii a fost curmata in urma unui accident teribil. Singura supraviețuitoare este soția barbatului, care este sfașiata de durere, dupa ce a aflat ca soțul și cele patru fiice au murit in urma impactului devastator.

- Trei tinere, doua de 19 ani si una de 17 ani, au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident produs din cauza vitezei, pe DN5 C, la intrarea in comuna teleormaneana Nasturelu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. In…