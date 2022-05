Vangelis, compozitorul coloanelor sonore ale filmelor „Chariots of Fire” și „Blade Runner”, a murit la 79 de ani. Vangelis, compozitorul și muzicianul grec a carui opera bazata pe sintetizator a adus un dramatism uriaș in coloanele sonore ale unor filme precum „Blade Runner”, „Chariots of Fire” sau „1492: Conquest of Paradise”, a murit la varsta […] Articolul A murit celebrul muzicianul grec Vangelis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .