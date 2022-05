A murit celebrul muzician grec Vangelis

Stiri pe aceeasi tema

- Vangelis, compozitorul si muzicianul grec care si-a castigat celebritatea datorita numeroaselor sale compozitii muzicale, precum coloana sonora a filmelor "Blade Runner" si "Chariots of Fire", a murit la varsta de 79 de ani. Reprezentantii sai au confirmat ca muzicianul a murit intr-un spital din Franta,…

