A murit celebrul artist plastic Christo Artistul plastic Christo, de origine bulgara, renumit pentru realizarile sale monumentale, a murit duminica la vârsta de 84 de ani, au declarat colaboratorii sai pe contul sau de Facebook, potrivit AFP.

Christo Vladimirov Javacheff este un artist emigrant de origine bulgara care a atras atentia prin caracterul insolit al operei sale, la limita dintre arhitectura si decoratie.

Artistul este renumit pentru realizarile sale monumentale, inclusiv pentru acoperirea cu materiale de diferite culori a unor monumente precum Pont-Neuf din Paris, Reichstagul din Berlin, domul din Koln, coasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

