Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts…

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- Soferilor le este interzisa conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului tocmai pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Insa accidente se pot produce si atunci cand pietonii circula pe drumurile publice in stare de ebrietate. Imprudenta unei femei care, in stare de ebrietate, a traversat…